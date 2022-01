Disavventura per Abraham: l’attaccante giallorosso tampona l’auto di una signora con la sua Porsche mentre si dirige all’allenamento

Il 2022 inizia con uno spiacevole episodio per Abraham, fortunatamente senza conseguenze. Il giocatore della Roma, che poche settimane fa era stato condannato ad una multa di 980 euro per aver guidato, quando si trovava in Inghilterra, oltre il limite di velocità, ha avuto un incidente stradale mentre si dirigeva a Trigoria.

Abraham ha tamponato con la sua Porche Cayenne l’auto di una signora, nei pressi del centro commerciale Euroma2. Fortunatamente nessuno ha avuto conseguenze: sia l’attaccante giallorosso che la signora stanno bene e non è stato necessario nemmeno l’intervento dei vigili. I due, infatti, hanno risolto tutto con una constatazione amichevole e Abraham ha potuto continuare la sua guida verso Trigoria, dove si è poi allenato.