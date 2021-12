Zamparini operato d’urgenza, le ultime: “è sveglio, parecchio provato per la morte del figlio”

SportFair

Maurizio Zamparini è stato operato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a causa di una peritonite. Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per l’ex presidente del Palermo a causa della morte del figlio Armando, trovato morto in un appartamento.

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Zamparini sono arrivati da Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo ai microfoni di LaPresse: “con Maurizio ho passato anni indimenticabili, sono contento che sia uscito dalla terapia intensiva. Ho sentito qualche ora fa la moglie, la quale mi ha detto che è già sveglio, anche se un po’ agitato. Al momento solo lei è potuta entrare nella stanza dove lui si trova per un saluto fugace. Sono stati giorni di apprensione per me. Dopo la recente perdita del figlio, Zamparini è parecchio provato. Adesso spero che per lui la ripresa possa essere rapida e che possa tornare presto a casa”.