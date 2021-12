Scene esilaranti in NBA: Wood colpisce una spettatrice alla testa, per lei biglietti gratis [VIDEO]

SportFair

Lo spettacolo in NBA non manca mai, così come nemmeno le scene epiche ed esilaranti. Nella sfida andata in scena nella notte italiana tra Rockets e Hornets Wood è stato protagonista di un episodio davvero clamoroso.

Il giocatore della squadra di Houston voleva passare la palla al suo compagno Christopher a metà campo, ma non ha calibrato bene le forze e così ha colpito in testa una spettatrice sugli spalti. La donna stava camminando ed era distratta dal gioco, quindi non era pronta a difenderse da quel ‘bolide’ in arrivo. La tifosa sembrava stare bene nonostante il colpo alla testa, ma Wood è apparso subito desolato e dispiaciuto, preoccupato di aver potuto danneggiare la donna.

Dopo la partita, il cestista, però, si sentiva in colpa e ha deciso di offrire qualcosa alla tifosa per rimediare: biglietti gratis a bordo campo per qualsiasi partita dei Rockets di sua scelta. Un bellissimo gesto anche se, probabilmente, considerando che la partita si è giocata a Charlotte, la tifosa era una fan degli Hornets.