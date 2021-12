Watford-Chelsea interrotta: intervento di emergenza in tribuna

SportFair

Si sta giocando la giornata della Premier League, il campionato inglese entra sempre nel vivo. In particolar modo il Chelsea è la squadra favorita alla vittoria finale, si tratta di una compagine veramente forte ed in grado di vincere tutte le partite.

I Blues sono in campo per la partita contro il Watford, di fronte un allenatore bravo come Ranieri. Nel frattempo la partita è stata sospesa dopo appena 10 minuti, si è verificato un malore in tribuna. Le due squadre hanno chiamato i soccorsi e la partita è stata sospesa.