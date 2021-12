SportFair

Il 2021 è stato un anno complicato per Wanda Nara e Mauro Icardi a causa di una brutta crisi. Il peggio ormai sembra passato e i due si stanno godendo le vacanze natalizie in Argentina, al caldo, tra bagni in piscina e scatti sexy e bollenti.

Tra una festicciola e l’altra non manca il tempo per alcune rivelazioni: Mauro Icardi ha infatti ammesso che Wanda, sua moglie e agente, gli avrebbe chiesto, dopo la crisi, un altro figlio, il sesto per lei, il terzo invece per il calciatore del PSG.