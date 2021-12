Wanda Nara vola in Argentina, assalto dei giornalisti: “la China? Ora vado a cercarla a casa”

Wanda Nara ha compiuto 35 anni la settimana scorsa e dopo i festeggiamenti a Parigi con la famiglia è volata nella sua terra, in Argentina, dove la sorella e alcuni amici le hanno organizzato una grande festa davvero speciale.

Appena atterrata in Argentina, la showgirl, moglie e agente di Mauro Icardi è stata accerchiata dai giornalisti, che l’hanno riempita di domande sulle crisi avute col marito.

“Occhio, aspettate perché non voglio perdermi nessuno dei miei figli“, ha affermato Wanda ai giornalisti, come si vede in un video girato da LAM. La showgirl ha spiegato il perchè del suo cambio di nome su Instagram da Wanda Icardi a Wanda Nara: “per il marchio della mia azienda di trucchi”, ha affermato.

Non poteva mancare poi un commento sulla sua ‘rivale’ in amore, La China Suarez, la presunta amante di Mauro Icardi: “parlo solo di me. Comunque ci sono tante ragazze che scrivono sui social ai calciatori. Scrivono anche a me in tanti. Ma io non scrivo a persone sposate, sono sposata e ho una famiglia”.

“Ora vado a cercarla a casa. Se è per prenderla per i capelli? Ciao, ragazzi, grazie“, ha risposto a chi e ha chiesto cosa farebbe se la incontrasse per strada. “È migliorato il rapporto con Maxi? Il nostro rapporto è stato sempre piuttosto buono”, ha concluso.