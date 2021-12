Vuelta a Espana 2022, il percorso ufficiale: tutte le tappe, da Utrecht a Madrid

SportFair

E’ stato presentato ufficialmente il percorso della Vuelta a Espana 2022. L’avvio è previsto per il 18 agosto fino all’11 settembre. Si parte da Utrecht, in Olanda che ospiterà la cronosquadre di apertura e l’arrivo della seconda tappa. La terza tappa è prevista a Breda, poi il gruppo arriverà in Spagna, dal nord della penisola iberica la corsa si sposterà successivamente al Sud.

Si preannunciano decisive la cronometro individuale di Alicante e la tappa con arrivo a Sierra Nevada. L’arrivo è previsto a Madrid. E’ già alta l’attesa con tanti protagonisti pronti a fare la differenza.

Vuelta a Espana, tutte le tappe

TAPPA 1 19/08 UTRECHT > UTRECHT, 23.2 KM TTT

TAPPA 2 20/08 ‘S-HERTOGENBOSCH > UTRECHT, 175.1 KM

TAPPA 3 21/08 BREDA > BREDA, 193.2 KM RIPOSO 22/08

RIPOSO

TAPPA 4 23/08 VITORIA-GASTEIZ > LAGUARDIA, 153.5 KM

TAPPA 5 24/08 IRUN > BILBAO, 187 KM

TAPPA 6 25/08 BILBAO > ASCENSIÓN AL PICO JANO. SAN MIGUEL DE AGUAYO, 180 KM

TAPPA 7 26/08 CAMARGO > CISTIERNA, 190.1 KM

TAPPA 8 27/08 LA POLA LLAVIANA/POLA DE LAVIANA > COLLÁU FANCUAYA, 154.5 KM

TAPPA 9 28/08 VILLAVICIOSA > LES PRAERES. NAVA, 175.5 KM

29/08 RIPOSO

TAPPA 10 30/08 ELCHE > ALICANTE, 31,1 KM ITT

TAPPA 11 31/08 ELPOZO ALIMENTACIÓN > CABO DE GATA, 193 KM

TAPPA 12 01/09 SALOBREÑA > PEÑAS BLANCAS. ESTEPONA, 195.5 KM

TAPPA 13 02/09 RONDA > MONTILLA, 195.5 KM

TAPPA 14 03/09 MONTORO > SIERRA DE LA PANDERA, 160.3 KM

TAPPA 15 04/09 MARTOS > SIERRA NEVADA, 160.3 KM

05/09 RIPOSO