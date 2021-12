Gol e spettacolo, il Napoli supera il Leicester e stacca il pass in Europa League. Blitz della Roma e primo posto in Conference

SportFair

Il riscatto della Roma, ottima prestazione della squadra di Mourinho che ha staccato il pass in Conference League e ha chiuso il girone al primo posto grazie al mancato successo del Bodo Glimt nella trasferta contro lo Zorya. Ottima prestazione per i giallorossi che hanno messo le cose in chiaro già nel primo tempo contro il CSKA Sofia, Abraham e Borja Mayoral chiudono il primo tempo sullo 0-2. Nella ripresa ancora il tris di Abraham. E’ Catakovic a siglare il gol dell’1-3, Wildschut sigla il definitivo 2-3. La Roma chiude il girone al primo posto con 13 punti, a 12 il Bodo Glimt che ha fallito un match point per chiudere il girone al primo posto. Giallorossi agli ottavi di finale.

Stacca il pass anche il Napoli, in un girone di Europa League veramente da brividi. Al Maradona è andato in scena un vero e proprio scontro per la qualificazione, di fronte il Leicester in emergenza a causa di tanti casi di Covid-19. Partenza sprint dei padroni di casa che si portano in doppio vantaggio con Ounas e Elmas, poi la reazione degli ospiti con Evans e Dewsbury-Hall. Momenti di paura per Lozano: il messicano è stato costretto a lasciare il campo da gioco per via di una botta in faccia. Nel secondo tempo è ancora Elmas a siglare il gol del definitivo 3-2. Il Napoli si qualifica al secondo posto, primo lo Spartak Mosca grazie al vantaggio per gli scontri diretti. Napoli ai playoff con una terza di Champions (sedicesimi).