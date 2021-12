Incidente Latifi, l’episodio che ha ribaltato il Gp di Abu Dhabi e deciso il Mondiale di F1 [VIDEO]

SportFair

Il Gran Premio di Abu Dhabi è stato folle e spettacolare! Non sono mancati i colpi di scena e gli episodi che hanno fatto, fanno e faranno ancora a lungo discutere.

Max Verstappen ha approfittato della safety car per prendersi una storica vittoria e diventare il primo olandese a vincere un titolo Mondiale in F1. Il pilota Red Bull si trovava alle spalle di Hamilton e sembrava che ormai non ci fosse nulla da fare per raggiungerlo, ma un episodio clamoroso ha ribaltato la situazione e permesso a Verstappen di giocarsi la sua ultima chance.

Al 53° giro del Gp di Abu Dhabi Latifi è finito contro le barriere dopo una bagarre con Mick Schumacher. La vettura del 26enne canadese della Williams è rimasta distrutta in pista e ciò ha reso necessario l’intervento della safety car che ha così rimescolato tutte le carte.

Hamilton ha deciso di non rientrare ai box, perchè in quel caso Verstappen sarebbe rimasto fuori e si sarebbe preso la prima posizione e sela safety car fosse rimasta fino alla fine avrebbe consegnato la vittoria direttamente nelle mani del suo rivale. L’olandese, invece, ha approfittato della safety car per tornare ai box e montare le gomme super soft. Una mossa che ha consentito a Verstappen di avere una vettura più fresca e pronta per un attacco. E così è stato! L’olandese ha superato Hamilton e ha conquistato la vittoria del Gp di Abu Dhabi e del Mondiale di F1.

Il video dell’incidente di Latifi