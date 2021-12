Vettel rifiuta un’offerta ‘clamorosa’: “il titolo Mondiale guidando completamente nudo? No grazie!”

SportFair

La stagione 2021 di Formula 1 è terminata diverse settimane fa con la vittoria eclatante di Max Verstappen ad Abu Dhabi, col sorpasso all’ultimo giro che ha fatto tanto discutere dopo l’ingresso in pista della safety car.

La stagione di Sebastian Vettel in Aston Martin non è stata troppo deludente: l’ex ferrarista è stato il migliore nei sorpassi in questa stagione ed è stato consapevole fin dal primo giorno di non poter lottare per il titolo Mondiale.

Anche di questo il tedesco ha parlato ai microfoni di F1-Insider, ammettendo che non vorrebbe un titolo ‘regalato’ in cambio di qualche scommessa: “se mi venisse offerta la possibilità di guidare l’auto più veloce in Formula 1, con la quale farei incetta di vittorie e conquisterei sicuramente il titolo, ma per farlo dovessi sedermi in macchina completamente nudo, direi: ‘No, grazie!’. Devi difendere i tuoi valori e i tuoi ideali, ma è discorso individuale. Devi essere capace di guardarti allo specchio e sentirti coerente con tutto ciò che dici e che fai”.

“Dal 2010 sono invecchiato, quindi è normale non fermarsi e continuare a maturare. Alcuni valori che magari erano rimasti sopiti, con l’avanzare dell’età li vivi più apertamente e li affronti in maniera più diretta. E oggi mi interesso ad argomenti diversi rispetto a undici anni fa”, ha aggiunto poi Vettel.