Vettel fa discutere sull’esperienza in Ferrari: “sono più felice ora che prima”

Sebastian Vettel è reduce da una stagione altalenante in Formula 1, ma è stato in grado di mettere in evidenza tutto il suo talento. Il tedesco dell’Aston Martin ha concluso il campionato con il 12esimo posto della classifica piloti, collezionando anche un secondo posto a Baku e terminando a punti in 7 gran premi. In bacheca ha collezionato quattro titoli mondiali, le qualità di guida dell’ex Ferrari non sono assolutamente in discussione.

Intervistato dal quotidiano svizzero Blick, Vettel ha parlato proprio dell’esperienza in Ferrari. “il mio addio alla Ferrari è stato forse un po’ strano, ma posso dire di essere più felice ora che prima. Non ho mai voluto perdere il mio tempo alla Ferrari, anche tenendo conto dei risultati che avevamo pianificato e non sono arrivati. Volevamo essere campioni del mondo”.