Verstappen vicinissimo alla Mercedes, il retroscena svelato da papà Jos: ecco come Red Bull ha convinto Max

Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di F1. L’olandese è stato incoronato campione ormai quasi due settimane fa nel finale tanto discusso di Abu Dhabi.

Dopo la vittoria l’olandese ha più volte affermato che non ha intenzione di separarsi da Red Bull e che spera di restare col suo team per tanti lunghi anni, ma nel documentario “Maximum”, andato in onda sulle reti olandesi è emerso un dettaglio importantissimo.

Verstappen, infatti, è stato vicinissimo alla Mercedes. E’ stato papà a svelare questo scoop di mercato: “Niki Lauda voleva portare Max in Mercedes. Ricordo che, non appena abbiamo lasciato il camper di Red Bull dopo un incontro, ce lo siamo trovati subito davanti“, ha affermato.

Si tratta di un retroscena però di molti anni fa, quando Mercedes aveva iniziato il suo ciclo vincente con Hamilton. Il team di Brackley aveva notato il talento di Verstappen e voleva inserirlo nel suo vivaio.

Come ha fatto Red Bull a convincere Max? “La carta vincente della Red Bull è stata permettere a Verstappen di entrare subito in Formula 1“, ha spiegato Horner.