Verstappen ‘umiliato’ dal baby campione del mondo di kart durante le premiazioni FIA [VIDEO]

Sono andati in scena ieri a Parigi i FIA Prize Giving 2021. Max Verstappen ha finalmente ricevuto il suo premio di campione del mondo di F1, ma non è mancato per lui un momento imbarazzante.

Il pilota olandese della Red Bull è stato pubblicamente umiliato sul palco di Parigi: Verstappen ha consegnato infatti a Kean Nakamura Berta, giovane pilota giapponese, il trofeo per essere il campione del mondo di karting.

Al momento delle dichiarazioni di ringraziamento, però, il giovane Nakamura Berta ha lasciato tutti senza parole, compreso Max Verstappen, che non ha nascosto il suo stupore con un’espressione abbastanza sorpresa.

Il giovane campione iridato di kart, infatti, ha chiaramente ammesso che i suoi idoli sono Hamilton e Vettel: “sono cresciuto guardando Lewis e Sebastian gareggiare insieme“, ha affermato. Subito dopo il riferimento a Hamilton, in sala si è sentito un timido applauso di pochi.