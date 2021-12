Verstappen sull’ultimo giro: “in curva 9 ho pensato ‘ora non mi passa più nessuno'”

SportFair

Max Verstappen si è laureato campione del Mondo di Formula 1, l’olandese ha vinto l’ultima gara di Abu Dhabi e ha avuto la meglio di Lewis Hamilton. La Mercedes aveva presentato due ricorsi, rigettati. Adesso potrebbe decidere di non proseguire la battaglia. Il pilota della Red Bull può esultare, l’olandese ha svelato nuovi dettagli come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Alla Curva 9 mi sono detto ‘ora non passa più nessuno’. Sono orgoglioso di correre rappresentando l’Olanda, è chiaro, ma non dimentico il Paese in cui ho vissuto a lungo, il Paese di mia madre. Perez? Quello che ha fatto è stata pazzesco, non smetterò mai di ringraziare Checo, ero incredulo quando poi ho rivisto le immagini. Ma Perez è stato un grande compagno di squadra non solo per quello. Credo la sua stagione sia stata brillante”.

Sull’ultimo giro: “sapevo che eravamo veloci, io dovevo essere aggressivo perché sapevo che Hamilton mi avrebbe riattaccato. Così avevo corso tutto il weekend dicendomi che dovevo attaccare più che pensare a difendermi. Ero eccitato, nervoso in un certo senso, ma ero anche concentrato su quello che dovevo fare. In quell’ultimo giro avevo tutta la pressione addosso. Quando ho passato il traguardo ho sentito uno shock, avevo tante emozioni dentro, impossibile decifrarle”.

“Io credo che Lewis sia stato sfortunato per come sono girate le cose, ma io da parte mia dovevo fare il massimo. La chiave di tutto è crederci sempre. E io ci ho creduto fino alla fine. Io sono grato a Lewis per questa battaglia durata un anno, perché è stata davvero grandiosa”.