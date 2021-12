Verstappen punzecchia Hamilton al Gala Fia: “non sono dispiaciuto per lui”, assente la Mercedes per protesta

SportFair

E’ andata ufficialmente in archivio la stagione di Formula 1. Il campionato si è concluso con il successo di Max Verstappen, l’olandese ha avuto la meglio di Lewis Hamilton tra mille polemiche. La Mercedes non ha nascosto il disappunto per la gestione degli ultimi giri del gran premio di Abu Dhabi, la decisione finale è stata quella di ritirare l’appello al Tribunale di Parigi, la vicenda è ufficialmente chiusa. Il Gala Fia di Parigi ha permesso a Verstappen di alzare al cielo il trofeo.

“Incredibile essere chiamato Campione del Mondo, soprattutto quando pensi agli anni passati e al percorso fatto. L’attenzione nei dettagli ha fatto la differenza. E sono stati determinanti per concludere al primo o al secondo posto. Ogni cosa è stata determinante, come ad esempio prendere il punto addizionale nei giri veloce in questo finale di stagione, alla fine è stato utile”. Poi ha parlato di Hamilton: “non sono dispiaciuto per lui, sicuramente non sarà felice ma queste sono le corse, anche lui ha vinto un Mondiale nel finale di una gara in Brasile nel 2008. Lewis potrà riprovarci già il prossimo anno, non vedo perché debba ritirarsi. Il ricorso Mercedes? Non mi ha infastidito”.

Presente anche Chris Horner: “Max ha meritato questo campionato. I momenti importanti sono stati tanti: Baku, Silverstone e anche l’Ungheria sono stati GP difficili che ci hanno però stimolato a dare ancora di più”. Sul confronto con la Mercedes: “ci sono state tante decisioni contro di noi, come a Imola o a Silverstone e per questo interrompere il dominio Mercedes ha dato a questo titolo più valore”.

Infine Jean Todt: “Max ha meritato il titolo, ha avuto una grande stagione. Verstappen come Schumacher? Max è Max, Michael è Michael, bisogna solamente ammirarli”. Sulla polemica di Toto Wolff: “revisionare quanto accaduto a Yas Marina e nel resto della stagione può essere un modo per imparare”.

Lewis Hamilton e Toto Wolff hanno disertato il Gala della FIA in segno di protesta. Il pilota inglese è stato votato dai media ‘Personalità’ dell’anno 2021.