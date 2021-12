Verstappen parte subito forte a Yas Marina: sue le FP1 del Gp di Abu Dhabi

SportFair

E’ iniziato l’ultimo e decisivo weekend di gara di Formula 1. I piloti, dopo aver raccontato le loro sensazioni alla stampa alla vigilia dell’ultimo round, sono scesi in pista sul circuito di Yas Marina per le prime prove libere del Gp di Abu Dhabi.

Il più veloce nella prima sessione è stato Max Verstappen! L’olandese, in lotta per il titolo iridato con Lewis Hamilton, ha preceduto le Mercedes di Bottas e del rivale britannico.

Quarto tempo invece per Perez, che si lascia alle spalle Tsunoda ed un ottimo Fernando Alonso. Mattinata non torppo soddisfacente per la Ferrari: Leclerc e Sainz hanno chiuso rispettivamente con l’ottavo ed il nono tempo. Chiude la top 10 Sebastian Vettel.