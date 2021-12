Verstappen prende la scia di Perez: così Max si è preso la pole [VIDEO]

SportFair

E’ grande attesa per l’ultimo gran premio di Formula 1, si corre ad Abu Dhabi. Si preannuncia un duello bellissimo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due piloti guidano la classifica piloti con lo stesso punteggio. Il britannico ha evitato la penalità per aver ostacolato Mazepin, non è stata aperta l’investigazione nei confronti del pilota della Mercedes.

Le qualifiche sono state veramente scoppiettanti, in pole partirà Max Verstappen. Il pilota olandese ha sfruttato un gioco di squadra, la strategia della Red Bull è stata vincente. L’olandese ha recuperato qualche decimo grazie all’aiuto del compagno di squadra, Verstappen ha preso la scia e si è lanciato con un vantaggio per il giro decisivo. In basso il VIDEO.