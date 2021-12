E’ di Verstappen l’ultima pole della stagione: gioco di squadra Red Bull, beffato Hamilton

SportFair

Ultimo duello della stagione tra Lewis Hamiton e Max Verstappen. Si corre il gran premio di Abu Dhabi, atto finale di un campionato che è stato veramente bellissimo. Il britannico e l’olandese guidano la classifica piloti con lo stesso punteggio: 369,5. Si deciderà tutto all’ultimo gran premio con un testa a testa che si preannuncia scoppiettante.

Si sono concluse le qualifiche, prima del via sospiro di sollievo per Hamilton che non è stato investigato per l’impedimento in uscita dai box ai danni di Mazepin. Nella Q1 eliminati Latifi, Russell, Schumacher, Raikkonen e Mazepin, il più veloce è stato Hamilton.

Nelle Q2 fuori Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi e Vettel, risponde Verstappen. Grandissime emozioni nelle Q3, l’olandese sfrutta la scia di Perez e piazza subito un grandissimo tempo. Partirà davanti a tutti Max Verstappen, poi Hamilton, Norris, Perez, Sainz e Bottas.