Verstappen-Hamilton entrambi campioni come Tamberi-Barshim? La proposta di Vettel e Alonso

Non ci sono ancora aggiornamenti sulla decisione della Mercedes: continuerà la sua battaglia contro i Commissari FIA per avere giustizia e dare a Hamilton il titolo Mondiale o accetterà la sconfitta e la vittoria di Max Verstappen?

Lo scopriremo solo col tempo: il team di Brackley ha ancora più di 24 ore per prendere la sua decisione e, eventualmente, presentare il ricorso ufficiale.

Intanto nel paddock si parla tanto di quanto accaduto domenica al Gp di Abu Dhabi e stanno facendo il giro del mondo le parole di Alonso e Vettel. I due piloti, infatti, hanno lanciato una proposta davvero interessante: lo spagnolo ed il tedesco propongono che Hamilton e Verstappen vincano il titolo ex aequo.

Verstappen-Hamilton come Tamberi-Barshim? “Per Max è fantastico, è un campione, era solo questione di tempo prima che vincesse il titolo. Ma penso anche che sia stato fortunato, perché senza la safety car Lewis sarebbe stato campione. Sarà un argomento di cui si parlerà a lungo, ma se si prendono le 22 gare, chiunque dei due avrebbe potuto vincere. E penso che, più di ogni altro anno, se si potesse dividere il trofeo in due, questo sarebbe l’anno giusto per farlo. Perché entrambi sono stati eccezionali“, ha affermato Alonso.

“Sono felice per Max, ma sono soprattutto dispiaciuto per Lewis. Penso che abbia avuto un finale di stagione incredibile. E a essere onesti dal mio punto di vista non mi interessa chi vince, ma penso che entrambi si meritino il titolo, anche se alla fine solo uno può prenderlo. È stata una lotta intensa e bella per lo sport”, ha aggiunto Vettel.

“Max merita il campionato? Certo che sì. Ha condotto 652 giri rispetto ai 303 giri di Lewis. È stato per 15 delle 22 gare in testa al Mondiale, ha vinto 10 gare rispetto alle 8 di Lewis, e conquistato 18 podi contro 17. Lewis avrebbe ugualmente meritato il suo ottavo titolo, vorrei che potessero condividerlo. La sua velocità grezza, la consistenza, la determinazione, lo stile, la classe e la resistenza, in particolare nelle fasi finali, sono stati eccezionali, come si è visto nella partenza nel suo 288° GP. Gli ultimi giri ad Abu Dhabi, quando gli occhi del mondo erano puntati su di noi in numero impressionante, non sono stati il nostro momento migliore e alcune cose devono cambiare quest’inverno. Domenica abbiamo confuso i nostri fan“, ha concluso l’ex pilota Martin Brundle.