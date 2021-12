Verstappen è ufficialmente campione! Respinti i reclami della Mercedes

SportFair

Max Verstappen può essere considerato ufficialmente il campione di Mondo di Formula 1, sono stati infatti rigettati entrambi i ricorsi della Mercedes, delusione per Lewis Hamilton che dovrà accontentarsi del secondo posto.

I commissari di gara avevano inizialmente respinto il primo ricorso della Marcedes per il sorpasso di Verstappen a Hamilton in regime di Safety Car. L’olandese si era affiancato al britannico e aveva messo il muso della RB16B davanti alla W12. In regime di safety car sono vietati i sorpassi, la manovre di Verstappen è stata considerata regolare.

E’ stato respinto anche l’ultimo ricorso per quanto riguarda i doppiaggi. Mercedes protestava perché a cinque piloti situati tra Hamilton e Verstappen era stato permesso di superare la safety car, mentre ad altri tre era stato negato. Anche in questo caso il ricorso è stato respinto. Verstappen è campione del mondo.