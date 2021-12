Verstappen, il possibile ritiro di Hamilton e la nomina di ‘Sir’: “a me basta essere campione del mondo di F1”

E’ passata più di una settimana dal Gp di Abu Dhabi di F1 che ha decretato Max Verstappen campione del mondo. L’olandese ha trionfato a Yas Marina superando Hamilton all’ultimo giro dopo l’ingresso della safety car per l’incidente di Latifi.

Un finale molto discusso e che farà ancora discutere a lungo. La Mercedes, alla fine, ha deciso di ritirare il suo ricorso e non presentare appello al tribunale sportivo, accettando quindi la sconfitta. Lewis Hamilton, che ancora non ha rotto il suo silenzio, ha vissuto comunque giornate intense e ricche di emozioni nel post stagione.

Qualche giorno fa è stato tempo di saluti in fabbrica, a Brackley, dove è stato festeggiato l’ottavo titolo Costruttori, ma ancor prima, pochi giorni dopo il finale di Abu Dhabi, Hamilton è stato ospite del Principe Carlo che lo ha nominato “Sir”.

Anche di questo ha parlato Max Verstappen in un’intervista ai media olandesi: “non posso diventare Sir in Olanda ma non è nemmeno necessario: sono un pilota e il titolo di Campione del Mondo F1 mi basta”.

Verstappen ha poi parlato delle recenti voci di un possibile addio di Hamilton alla F1: “mi aspetto che Lewis ci sia, certe parole a caldo ci stanno ma conto di ritrovarlo in pista nel 2022. Il nostro rapporto? Alla fine direi buono. Ovviamente ci sono stati momenti di tensione, in cui ci siamo arrabbiati l’uno con l’altro, ma anche bei duelli, bei sorpassi, c’è rispetto”.