Verstappen campione, Russell è una furia: “è inaccettabile”, bordate dal futuro compagno di Hamilton

Non si placano le polemiche sull’ultima gara di Formula 1 che ha visto il trionfo di Max Verstappen su Lewis Hamilton. Si è deciso tutto nell’ultimo atto ad Abu Dhabi, sembrava fatta per il britannico poi l’ingresso della safety car per l’incidente di Latifi ha rimescolato le carte: all’ultimo giro Verstappen ha sorpassato Hamilton. La Mercedes ha presentato doppio ricorso, si sono registrati anche gesti da applausi come quelli tra i due piloti e con papà Hamilton che si è congratulato con l’olandese.

Continuano, però, ad arrivare reazioni polemiche. Il futuro compagno di squadra di Hamilton in Mercedes, George Russell si è infuriato su Twitter: “è inaccettabile”, ha scritto.

“Max è un pilota assolutamente fantastico, ha avuto una stagione incredibile e ho un enorme rispetto per lui, ma quello che è appena successo è assolutamente inaccettabile. Non posso credere a quello che abbiamo appena visto”.