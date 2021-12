Formula 1, Verstappen a muro all’ultimo giro delle Q3: è pole per Hamilton [VIDEO]

SportFair

Si sono concluse anche le qualifiche di Formula 1 in Arabia Saudita, si corre il gran premio sulla pista di Jeddah. Sospiro di sollievo per Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes era sotto investigazione per il mancato rispetto delle bandiere gialle e per aver ostacolato Mazepin, è arrivata solo una reprimenda per il sette volte iridato e 25mila euro di multa alla Mercedes.

Nelle Q1 delle qualifiche fuori Haas e Aston Martin, escluso anche Latifi con la Williams. Nella Q2 danneggiata l’ala posteriore di Sainz, il pilota della Ferrari partirà in 15esima posizione. Fuori anche Ricciardo, Raikkonen, Alonso e Russel.

Emozioni anche nella Q3, decisiva per la pole position. Hamilton in pole, poi Bottas. Delusione per Verstappen che è finito a muro nell’ultimo giro delle Q3. Ottimo risultato di Leclerc, quarto. Verstappen partirà terzo.