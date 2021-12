Venezia-Juventus 1-1, le pagelle di SportFair: Pellegrini e Morata a colori, tutti gli altri in bianco e nero

SportFair

Una Juventus dai due volti, bene nel primo tempo poi il calo nella ripresa. Il Venezia ha dimostrato di essere una squadra solida in grado di poter raggiungere l’obiettivo salvezza. E’ andata in archivio la partita della 17esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri si sono confermati troppo altalenanti. Subito una tegola per Allegri, infortunio per Dybala, al suo posto dentro Kaio Jorge. Al 32′ la partita si sblocca, ottima giocata di Pellegrini e Morata sigla il vantaggio. Grandissima occasione per Cuadrado in contropiede, ma il tiro finisce sul fondo. Nella ripresa il Venezia trova il pareggio con una bellissima giocata di Aramu. Finisce 1-1, un altro passo falso della Juventus.

Venezia-Juventus, le pagelle di SportFair

Venezia (4-3-3):

Romero voto 6.5: si conferma un portiere di grandissima esperienza e qualità. strepitoso su Bernardeschi.

Ebuehi voto 5.5: in grossa difficoltà contro la velocità degli attaccanti della Juventus. Rimandato.

Caldara voto 5.5: condizionato dalle voci di mercato, si fa anticipare da Morata, meglio nel secondo tempo. Con la testa a Milano.

Haps voto 6.5: prestazione incoraggiante per una sorpresa del Venezia, assist per Aramu. Ops.

Crnigoj voto 5.5: dimostra qualche problema dal punto di vista qualitativo, gioca con coraggio.

Ampadu voto 6: è sicuramente uno dei calciatori più importanti della squadra, il suo lavoro a centrocampo è prezioso.

Busio voto 6.5: ottima partita di quantità e qualità, ci prova anche nella metà campo avversaria. Pronto per Zelig.

Aramu voto 7: le qualità ci sono, si inventa un gol con un tiro dalla distanza.

Henry voto 5.5: tanto movimento ma pochi palloni giocabili. Non è l’ex Arsenal.

Johnsen voto 5.5: lavoro sporco, proprio come quello in occasione del gol di Aramu.

A disposzione: Lezzerini, Svoboda, Molinaro, Mazzocchi s.v., Schnegg, Tessmann 6, Heymans, Peretz s.v., Bjarkason, Kiyine 6, Sigurðsson, Forte s.v.. All.: Zanetti

Juventus (4-2-3-1):

Szczesny voto 6: non vede partire il pallone e non sembra responsabile in occasione del gol di Aramu.

De Sciglio voto 6: partita prettamente difensiva, non riesce a spingere con continuità.

De Ligt voto 6: riesce a leggere molto bene alcune occasioni potenzialmente pericolose per il Venezia.

Bonucci voto 5.5: un po’ in difficoltà in velocità, non sempre è lucido in fase di chiusura.

Pellegrini voto 7: è il migliore della partita. E’ protagonista dell’assist per Morata, diagonale difensiva che salva un gol. Sempre titolare.

Rabiot voto 6: la solita partita di un calciatore che continua a non convincere.

Locatelli voto 6: si prende la responsabilità di qualche pallone, non mette in mostra le sue abilità in fase di tiro.

Bernardeschi voto 6: l’ammonizione lo condiziona un po’, solo uno strepitoso Romero gli nega la gioia del gol.

Dybala s.v.: l’ennesimo infortunio che rischia di condizionare la sua stagione. Di cristallo.

Cuadrado voto 5.5: ha l’occasione dello 0-2, ma si divora il gol in contropiede. Affamato.

Morata voto 7: dimostra fiuto per il gol, la marcatura del vantaggio è da grande attaccante.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Alex Sandro 5, Kean s.v., Kaio Jorge 5, Rugan, Bentancur s.v., De Winter, Soulé s.v., Miretti. All: Allegri.