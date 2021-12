Valentino Rossi torna in Ducati? Domenicali: “test con noi? Lo decide Gigi Dall’Igna”

SportFair

Valentino Rossi si è ritirato dalla MotoGp, il Dottore si prepara per una nuova vita sempre da sportivo, ma questa volta a quattro ruote. Nel frattempo continuano ad arrivare reazioni, l’ultimo a parlare è stato Claudio Domenicali, ad della Ducati in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’argomento caldo è stato proprio quello del Dottore. “Il peso del motociclismo italiano ora è sulle spalle di Bagnaia e Bastianini? Lo so, anche se lui è insostituibile, è un unicum, una persona sola che ha incarnato un insieme di talento, determinazione, orientamento al risultato estremo e simpatia. Dall’altra parte, però, Ducati rappresenta molto più di quanto non fosse dieci anni fa, una presenza solida, certa, un bel modo di identificarsi per gli italiani con qualcosa che non è solo sportivo, ma anche tecnologico. Come la Ferrari in F1, che è come la Nazionale”.

Sull’esperienza in Rosso di Valentino Rossi: “la Ducati di oggi è molto diversa, la risposta è che penso che sarebbe andato forte con questa. Test con noi? Questo lo decide Gigi Dall’Igna. Noi non conserviamo nessun rammarico, è stato un momento in cui non eravamo fatti l’uno per l’altra. Era una moto molto calata sulle aspettative di Stoner e difficile da interpretare per un pilota abituato a una moto più equilibrata”.