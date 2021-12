SportFair

E’ tutto pronto ad Abu Dhabi per il duello finale: Hamilton vs Verstappen, oggi pomeriggio, alle 14.00 italiane, andrà in scena l’ultimo round della stagione, che decreterà chi tra Max e Lewis sarà il campione del mondo 2021 di F1.

Nel paddock sono tanti i colleghi dei due contendenti al titolo che hanno una preferenza o una sensazione precisa, ma solo in pochissimi hanno deciso di rivelarla. Vettel, ad esempio, ha ammesso che preferirebbe che Hamilton non vincesse per non togliere a Schumacher il record di vittorie.

Chi, invece, ha chiaramente espresso la sua preferenza è stato Valentino Rossi. Reduce da una settimana intensa e ricca di emozioni, nella quale è stato ospite di Mattarella, per poi volare da Roma a Valencia per un test a quattro ruote ed infine ricevere il premio alla carriera nell’evento celebrativo dei 110 anni della FMI, il Dottore ha ammesso di tifare per Lewis Hamilton: “sarà una gara storica, ho guardato le qualifiche e sono state bellissime. Era dagli Anni 70 che due piloti non arrivavano all’ultima gara a pari punti, quindi sarà una gara imperdibile. Io personalmente tengo un po’ più per Hamilton, perché lo conosco, Verstappen invece non lo conosco. Certo è che sono due grandissimi piloti, la pole di Verstappen pesa, ma è ancora tutto aperto”, ha dichiarato alla ‘rosea’.