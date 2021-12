Valentino Rossi show sulle nevi di Madonna di Campiglio: il Dottore si diverte sullo snowboard [VIDEO]

SportFair

Nei giorni scorsi Francesca Sofia Novello ha pubblicato foto e video da un bellissimo paesaggio innevato, mostrando anche uno scatto con Ursula Corberò, ‘Tokyo’ de La Casa di Carta che ha fatto sognare tutti i suoi fan, ed in tanti hanno ipotizzato che la bella modella italiana, in dolce attesa, si trova in vacanza con la sua dolce metà, Valentino Rossi.

A confermare questa ipotesi è stato proprio il Dottore che ieri ha pubblicato un video nel quale mostra come si sta divertendo sulla sua tavola da snowboard e le sue abilità sulla neve d Madonna di Campiglio. Un video che fa tirare un sospiro di sollievo anche a tutti i fan in apprensione per le condizioni di papà Graziano, ricoverato in ospedale. “Daaaaaaiii che è veeeeeneeerdìììì” #rasanteam“, ha scritto il Dottore sui social.