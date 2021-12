Valentino Rossi al Quirinale, il Dottore esilarante: “io al posto di Mattarella? Potrei farci un pensierino”

SportFair

Una settimana importante e ricca di emozioni per Valentino Rossi. Il Dottore è stato ieri a Valencia, per girare sul circuito Ricardo Tormo con l’Audio del team WRT per un importante test per il suo futuro.

Prima di volare in Spagna, però, il 9 volte campione del mondo ha trascorso una giornata davvero speciale, ospite del presidente Sergio Mattarella al Quirinale. Il Dottore ha regalato al Presidente della Repubblica un suo casco e ha poi raccontato le sue emozioni a MotoSprint: “solo entrare è stata una grande emozione ed il presidente è stato davvero un grande. E’ stato un piacere parlarci, ed anche la cerimonia è stata bellissima”.

“Tra Misano, Valencia ed Eicma ho vissuto tante giornate incredibili. Il finale di anno è stato una figata: oggi mi sono davvero emozionato nello scambiare due chiacchere con il presidente. Cercano un nuovo presidente? Potrei farlo io, magari ci faccio un pensierino”, ha concluso scherzoso Valentino Rossi.