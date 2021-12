Valentino Rossi in pista a Valencia: test con l’Audi del team belga WRT

SportFair

La stagione 2021 di MotoGP è terminata da quasi un mese ormai, così come la carriera a due ruote di Valentino Rossi. Il Dottore ha detto addio alla MotoGp ma non ha terminato la sua vita da pilota. A febbraio diventerà papàdi una bimba, ma intanto il 9 volte campione del mondo si sta preparando per il suo futuro a quattro ruote.

A gennaio sarà in pista alla 12 ore del Golfo con Uccio Salucci e Luca Marini, ma intanto sta cercando di capire in quale campionato gareggiare e con quale vettura. Questi giorni sono ricchi di emozioni per il Dottore: dopo essere stato ieri a Roma ospite del presidente Mattarella, Valentino Rossi è volato in Spagna, dove oggi ha effettuato un test importante.

Il pilota di Tavullia ha infatti girato al Ricardo Tormo di Valencia sull’Audi R8 LMS GT3 Evo II del team belga WRT. Un’auto sulla quale figura già il 46 del Dottore e che fa pensare ad un possibile debutto nel GT World Challenge Europe.