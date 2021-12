“Ci voleva un finale così”, Valentino Rossi rivive la festa di Valencia: sui social un VIDEO speciale

SportFair

Sono passate più di due settimane ormai dall’ultima gara di Valentino Rossi. A Valencia è stata una vera e propria festa in onore del Dottore che ha deciso di ritirarsi e dire addio alle moto e lui, di certo, non la dimenticherà mai. In questi giorni il 9 volte campione del mondo sta rivivendo quelle emozioni, condividendo con i fan, sui social, le sue sensazioni.

Dopo i ringraziamenti di due giorni fa, Valentino Rossi ha pubblicato oggi un video che riassume la sua festa di Valencia. Sulle note di Walk On the Wild Side di Lou Reed, Rossi ha commentato “ci voleva un finale così”.



Riviviamo insieme quel magico momento: