Chiusura in bellezza! Valentino Rossi vince la 100km dei Campioni: il Dottore sul gradino più alto del podio col fratello Luca Marini

Si è concluso un entusiasmante weekend di emozioni, spettacolo e sfide! Al Ranch di Tavullia è andata in scena la 100 km dei campioni, la tradizionale gara che si disputa nella pista di Valentino Rossi ogni anno a dicembre, quando ormai la stagione motoristica è terminata.

Un modo speciale per salutarsi in vista delle feste natalizie! Ad alzare al cielo la coppa ed il… prosciutto sono stati Valentino Rossi e Luca Marini. I due fratelli hanno trionfato davanti alla coppia formata da Bartolini e Manzi e a quella formata da Pasini e Baldassarri. Settimo posto per Jorge Lorenzo, alla sua prima partecipazione, in coppia con Dennis Foggia.