Una nuova panchina per Andrea Pirlo: l’ex compagno Rui Costa lo chiama, c’è il Benfica

Nel complesso l’esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus non è stata così negativa. La stagione si è conclusa con la qualificazione in Champions League, il risultato non è stato considerato all’altezza dal club bianconero che ha deciso di affidarsi a Massimiliano Allegri come sostituto. Pirlo ha messo in mostra le sue capacità, in particolar modo le idee di gioco, dovrà migliorare sulla gestione del gruppo.

L’ex Juventus e Milan potrebbe tornare presto in corsa. Il Benfica non sta attraversando un periodo entusiasmante, in campionato occupa la terza posizione alle spalle di Porto e Sporting. La squadra è attrezzata, i risultati non sono stati all’altezza e la posizione dell’allenatore Jorge Jesus è sempre più in dubbio. Rui Costa avrebbe già contattato Andrea Pirlo per conoscere la sua disponibilità: i due sono stati compagni di squadra al Milan e il rapporto è ottimo. L’idea potrebbe stuzzicare Andrea Pirlo, il tecnico italiano dovrà superare la concorrenza di Paulo Fonseca e Nuno Espirito Santo.