Un altro Tapiro d’Oro per Mourinho: l’allenatore della Roma scappa da Valerio Staffelli

E’ un periodo molto delicato in casa Roma, la squadra è reduce da prestazioni deludenti e la classifica è sempre più preoccupante. Nell’ultima partita è arrivata una pesantissima sconfitta contro l’Inter, la gara si è conclusa con il netto risultato di 0-3. La squadra di Mourinho occupa la settima posizione in classifica e la zona Champions League è distante 7 punti. Lo Special One non è riuscito a svoltare la stagione e nelle ultime settimane è stato autore di dichiarazioni che hanno scatenato reazioni, da Zaniolo alle considerazioni sull’attacco giallorosso.

A distanza di un mese dall’ultima volta, Striscia la Notizia ha provato a riconsegnare un Tapiro d’Oro all’allenatore Mourinho, anche in questo caso la risposta non è stata positiva. “Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?”, ha chiesto Valerio Staffelli. Mourinho non ha risposto ed è scappato via.