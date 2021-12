Nuova crisi per Ullrich! E’ ricoverato in Messico: la causa potrebbe essere la rottura con la fidanzata

Si mette male per Jan Ullrich! Dopo le imprese in sella alla sua bici, che gli hanno permesso di vincere il Tour de France nel 1997, il ciclista tedesco, dopo il ritiro ha dovuto fare i conti con problemi giudiziari e ha confessato di aver fatto uso di sostanze dopanti.

Nel post carriera, però, Ullrich sembra avere difficoltà ad allontanarsi dal mondo di alcoo e droghe e adesso, dalla Germania arrivano importanti e preoccupanti aggiornamenti sull’ex ciclista.

Ullrich è infatti ricoverato, secondo il quotidiano tedesco Bild, a causa di una crisi e di una ricaduta nella sua dipendenza da alcol e droghe. Sembra che a far ricadere Ullrich sia stata la rottura con la fidanzata Elizabeth Napoles e adesso è ricovetato in una clinica in Messico in attesa di poter tornare a casa.

Dopo il ricovero, Ullrich, che si trova in Messico dove aveva fatto scalo nel suo viaggio per tornare in Germania e dove ha accusato la crisi,, si trasferirà in una clinica in Svizzera dove si era già sottoposto in passato a terapie.