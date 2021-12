Tyson lascia la fidanzata: “ha cucinato e mangiato il mio piccione preferito”

SportFair

Mike Tyson non è mai banale. L’ex pugile riesce sempre a far discutere a causa di un carattere molto particolare. Lo statunitense è un appassionato di piccioni, già da quando li allenava come animali domestici a New York. Iron Mike ha svelato un aneddoto veramente sorprendente in una recente intervista a Boomer & Carton, Tyson ha svelato di aver lasciato la ragazza a causa di una proposta che il pugile non ha gradito.

“Stavo uscendo con questa giovane donna e lei ha detto: ‘Non so perché stai facendo volare quei dannati uccelli, dovresti mangiarli.’ Le è capitato di prenderne uno, così lei lo ha cucinato e poi mangiato. E io non potevo farlo. Semplicemente non era la cosa giusta da fare. Ecco perché non è più la mia donna”.

Un altro episodio, sempre riguardante i piccioni, si era verificato durante l’infanzia. “Un ragazzo ha strappato la testa al mio piccione. E quella è stata la prima volta che ho tirato un pugno. Amo i piccioni da quando avevo nove anni. Erano la mia via di fuga. Ero grasso e brutto. I bambini mi prendevano in giro tutto il tempo. L’unica gioia che avevo erano i piccioni”.