Tragedia nel motocross: è morto Rene Hofer, il 19enne è stato travolto da una valanga

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del motocross. È morto Rene Hofer, il 19enne pilota austriaco è stato travolto da una valanga nel distretto di Lungau, in Austria. Il giovane si trovava in compagnia di altri amici quando una massa di neve li ha travolti, in otto sono rimasti sepolti e tre persone non ce l’hanno fatta, due sono state trovate morte, una è deceduta dopo il trasporto in ospedale.

Hofer era un pilota della Ktm e nel 2016 si era laureato campione d’Europa nella classe 85 cc. Era salito su una moto per la prima volta su una moto da cross quando aveva appena tre anni e mezzo ed era considerato un grande talento in prospettiva. Era molto amato nel paddock della motocross e considerato uno dei piloti più simpatici. Già sono arrivati tanti messaggi di cordoglio per la famiglia.