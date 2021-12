Totti non perde il vizio: punizione all’angolino e bolide da centrocampo, lo speaker si esalta [VIDEO]

SportFair

Francesco Totti è stato uno dei calciatori più forti della storia del calcio, è una bandiera della Roma e ha incantato i tifosi con grandissime prestazioni e gol da capogiro. Il Pupone continua a valutare il futuro, in attesa di un ruolo definitivo in grado di mettere in evidenza tutte le sue qualità anche dietro una scrivania. Nel frattempo continua a divertirsi e si conferma in grande forma dal punto di vista fisico, in più il piede è sempre caldissimo.

Totti ha messo a segno una doppietta da impazzire nella Lega Calcio a 8. I gesti tecnici sono ancora quelli di un calciatore professionista, prima il calcio di punizione che si è insaccato all’angolino della porta avversaria, poi il destro di controbalzo da metà campo che ha sorpreso il portiere avversario. Tutti i presenti si sono esaltati per la prodezza del Pupone e anche lo speaker si è lasciato andare. In basso il VIDEO della prodezza di Totti.