Toto Wolff preoccupato: “abbiamo problemi”, Horner: “Verstappen ha recuperato uno o due decimi con la scia”

Continuano ad arrivare reazioni dopo le qualifiche del gran premio di Abu Dhabi che si sono concluse con la pole di Max Verstappen, alle spalle Lewis Hamilton. L’ultimo atto sarà sicuramente scoppiettante con i due piloti in corsa per il titolo e che guidano la classifica con lo stesso punteggio.

Un po’ preoccupato Toto Wolff: “sono preoccupato in vista di domani visto che abbiamo avuto dei problemi nel portare nella giusta finestra di temperatura le gomme. Pensavamo che la pole-position fosse alla nostra portata, ma non è stato così. Oggi è 1-0 per loro perché hanno sfruttato al meglio il loro pacchetto e la scia di Perez a Max è stata fondamentale per conquistare la p.1. Domani vincerà la gara chi riuscirà a sfruttare meglio le mescole a prescindere dalla tipologia. Abbiamo optato per un assetto scarico dal punto di vista aerodinamico, vediamo se domani questa scelta ci aiuterà nel recuperare posizioni”.

Christian Horner parla della scia di Verstappen con Perez: “quello di oggi è stato uno dei migliori giri dell’anno per Max. La scia è valsa un guadagno di un decimo o due, ma non mezzo secondo. Il suo ultimo settore, con quella deportanza, è stato assolutamente folle. Per quanto riguarda la scelta delle gomme, questa mattina non ero del tutto convinto. Era una scelta 50-50. Non siamo preoccupati nel partire con le soft”.