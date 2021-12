La pazza notte di Toto Wolff: dopo i reclami la folle festa per il titolo Costruttori! Balli, cori da stadio e… crowd surfing [VIDEO]

SportFair

Le ultime immagini di Toto Wolff nel post gara di Abu Dhabi lo raffigurano scuro in volto, furioso, arrabbiato perchè ‘derubato’ da Red Bull del titolo Mondiale piloti. Il team principal Mercedes non ha rilasciato interviste dopo la gara di ieri a Yas Marina per la troppa delusione di quanto accaduto in pista e della beffa all’ultimo giro che ha permesso a Verstappen di vincere il suo primo titolo Mondiale ai danni di Hamilton.

In pochi, forse nessuno, avrebbero mai pensato e scommesso che Toto Wolff, avrebbe dimenticato in così poco tempo quanto accaduto: circolano infatti da ore sui social immagini davvero folli di una pazza festa della Mercedes sull’ultimo piano di un hotel di Yas Marina.

Il team di Brackley ha infatti festeggiato per la vittoria del titolo costruttori e Toto Wolff non si è fatto rovinare la festa da quanto accaduto in pista al Gp di Abu Dhabi: il team principal Mercedes, forse un po’ brillo, si è lasciato andare a folli festeggiamenti. Toto Wolff è stato immortalato in diversi video mentre faceva Crowd Surfing, facendosi trasportare dagli uomini del suo team, cantava cori da stadio e canzoni come “We are the champion”, e festeggiava scatenato.

Il tedesco si è già lasciato alle spalle la sconfitta?

Buongiorno a Toto Wolff, molto preoccupato per i reclami respinti dalla direzione gara.#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/a5gWrXpbEt — Francesco Segato (@francescosegato) December 13, 2021