Tifosa colpita da una pallonata: “ho danni alla retina, vedo solo figure” [VIDEO]

Si è verificata una situazione insolita durante la partita tra Goiás e Brusque, valida per l’ultima giornata del Campeonato Brasileiro Série B. Il centrocampista Júlio César de Rezende Miranda ha colpito una giovane donna che si trovava sugli spalti e stava bevendo una birra. Il match era sul risultato di 0-1, il calciatore di casa ha tentato un tiro dalla lunga per ristabilire la parità. Il sinistro non è stato per nulla preciso e ha colpito in pieno volto una donna, la tifosa ha riportato seri problemi.

Gli esami hanno confermato danni alla retina e perdita temporanea della vista. Cristina Ventura ha parlato a scc10.com.br: “ho solo sentito il dolore. Poi, quando ho aperto l’occhio, non vedevo più. Tutto era nero. Sono una lavoratrice, mi alzo presto ogni giorno per lavorare. Non so cosa accadrà, ma ho molta fede in Dio e lui mi darà di nuovo la vista”. Per la cronaca il match si è concluso sul risultato di 2-2.