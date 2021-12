Fp3 dolci-amare per Hamilton: Lewis è il più veloce a Yas Marina, ma rischia una pericolosa reprimenda

SportFair

E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi. A Yas Marina si sono disputate questa mattina le ultime FP3 della stagione 2021 di F1, che precedono le qualifiche di questo pomeriggio. E’ stato ancora una volta Lewis Hamilton a prendersi il primo posto della classifica dei tempi, col crono di 1.23.274. Il britannico della Mercedes si è lasciato alle spalle il suo diretto rivale, Verstappen, e Valtteri Bottas. Quarto invece Perez, seguito da Norris e Tsunoda, mentre il miglior ferrarista è Carlos Sainz, ottavo. Dcimo invece Chalres Leclerc, mentre Raikkonen e Giovinazzi, il primo all’ultimo Gp della carriera ed il secondo all’ultimo Gp in F1 in attesa di una nuova chance in futuro,hanno terminato le Fp3 rispettivamente al 13° e 14° posto. Hamilton rischia una nuova reprimenda, la terza della stagione, per aver ostacolato involontariamente Mazepin. Hamilton, in caso di reprimenda potrebbe rischiare addirittura una penalità di 10 posizioni in griglia.