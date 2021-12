Terribili notizie dal mondo del ciclismo: incidente in allenamento per Amy Pieters, è in coma farmacologico

Arriva una terribile notizia dal mondo del ciclismo: tutti gli appassioanti delle due ruote sono in apprensione per le condizioni di Amy Pieters. La tre volte campionessa del mondo su pista è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale mentre si allenava in Spagna con la nazionale olandese.

Pieters ha perso conoscenza dopo la caduta, le cui circostanze sono ancora da accertare, ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Alicante, dove le sue condizioni sono apparse subito delicate e dove è stata operata per le gravi ferite alla testa.

“Amy Pieters resterà in coma artificiale per i prossimi giorni. Quando i medici la sveglieranno tra qualche giorno, sarà possibile valutare l’eventuale danno. La sua famiglia è andata in ospedale. Al momento non è possibile fare ulteriori annunci in merito all’incidente e chiediamo a tutti di rispettare la privacy delle persone coinvolte“, ha scritto sui social questa mattina la sua squadra, il Team SD Worx.