Terremoto a Bergamo: Atalanta-Roma si gioca regolarmente

Continua il programma della 18esima giornata del campionato di Serie A, è grande attesa per la partita tra Atalanta e Roma. Stagione entusiasmante per la squadra di Gasperini, nonostante l’eliminazione in Champions League. In campionato l’obiettivo è quello di lottare per lo scudetto.

La partita contro i giallorossi non è a rischio dopo il terremoto con epicentro nella provincia bergamasca avvertito stamattina. La scossa è stata avvertita anche a Milano, verso le 11.35 del mattino, il sisma è stato di magnitudo 4.4 con epicentro a Bonate Sotto. Si è registrato il sopralluogo del delegato della Lega di serie A e dei responsabili della sicurezza ed è arrivato l’ok al match.