Tensione in casa Juve: lite a bordo campo tra Morata e Allegri [VIDEO]

La Juventus ha trionfato questa sera, grazie alle reti di Cuadrado e Dybala, nel posticipo della 16ª giornata di Serie A contro il Genoa. Non è però tutto oro quello che luccica: nonostante il successo, in casa Juve si respira un po’ di tensione.

In molti hanno notato il battibecco tra Morata e Allegri a bordo campo: il tecnico bianconero ha deciso di sostituire il giocatore spagnolo al 72′ dopo l’ammozione per una lite in campo con Biraschi. Morata, che già in campo era apparso nervoso, non ha nascosto tutto il suo disappunto ad Allegri, dando vita così ad una lite ripresa anche dalle telecamere.

Allegri, prima della sostituzione, aveva invitato Morata a stare zitto, a seguito del battibecco con Biraghi, ma lo spagnolo ha ignorato il consiglio del suo allenatore che ha quindi deciso di sostituirlo: “hai regalato un fallo, devi stare zitto! Hai fatto un casino“, ha urlato Allegri. “Ma cosa ho fatto?”, è stata la risposta di Morata.

A fine partita, però, Allegri ha assicurato che con Morata non è successo nulla e che ha fatto una bella partita come tutta la squadra.