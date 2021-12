Hamilton sconfitto, Verstappen vince il Mondiale! La rabbia di Bottas: il team radio

SportFair

E’ andato in scena ieri l’ultimo round della stagione 2021 di Formula 1. Un finale folle, del quale si parlerà a lungo e che resterà nella storia: Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di F1. Superando Hamilton all’ultimo giro, dopo l’ingresso in pista della safety car, il pilota Red Bull si è preso il suo primo titolo iridato, diventando il primo olandese a vincere un Mondiale di F1.

Una vittoria, quella di Verstappen, che ha fatto infuriare molti, soprattutto in casa Mercedes. Anche Valtteri Bottas, che ieri non è riuscito ad essere d’aiuto al suo compagno di squadra, chiudendo in sesta posizione la sua ultima gara con la Mercedes, si è sfogato nel team radio per la sconfitta di Hamilton.

Mercedes: “Ok Valtteri, sesta posizione. Purtroppo Verstappen ha preso Lewis in quell’ultimo giro”.

Bottas: “Ma cazzo! Merda!”.

Mercedes: “Grazie per tutto quello che hai fatto in tutti questi anni”.

Bottas: “Avevamo bisogno di gomme nuove”.

Mercedes: “Abbiamo vinto i costruttori. E davvero un grande grazie, a nome di tutta la squadra”.

Bottas: “E’ stato un piacere. Mi spiace che sia finita così, ma grazie”.

Mercedes: “Ancora grazie per tutto quello che hai fatto per noi, sei un vero gentleman”.

Bottas: “Grazie”.