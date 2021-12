Sull’autostrada a 160 km/h e con il caffè in mano, Raul Asencio licenziato: tutto sull’attaccante con il passato (e il futuro) in Italia

SportFair

La carriera di Raul Asencio non è ancora decollata, si tratta di un calciatore di grande potenziale ma che non è stato in grado di esprimersi al meglio. E’ stato protagonista anche nel calcio italiano, l’ultima esperienza in Spagna non è stata positiva e l’ex Genoa potrebbe tornare nel campionato di Serie B. E’ finito sulle prime pagine dei giornali e per un episodio fuori dal campo. L’Alcorcon è un club di seconda divisione spagnola e ha deciso la rescissione del contratto con Asencio. L’attaccante è stato licenziato a causa di un video pubblicato sui social. Lo spagnolo di origini brasiliane si è immortalato alla guida con l’auto lanciata a 160 km/h con entrambe le mani impegnate: in una il caffè e l’altra per riprendere la strada. Il club spagnolo si è infuriato e ha comunicato ufficialmente la rescissione del contratto.

Chi è Raul Asencio

Raúl José Asencio Moraes, meglio noto come Raúl Asencio è un calciatore spagnolo di origini brasiliane, è attualmente svincolato dopo la rescissione del contratto con l’Alcorcón. E’ in possesso della cittadinanza brasiliana grazie alle origini materne, da piccolo ha praticato pugilato, suo padre è stato uno sportivo professionista. Si tratta di un attaccante forte fisicamente ed è bravo nel gioco aereo, può giocare in caso di necessità anche in zona esterna. E’ stato paragonato da Walter Novellino a Tomáš Skuhravý, per caratteristiche è stato accostato a Fernando Torres. E’ cresciuto nelle giovanili del Genoa, poi tante esperienze in prestito in Italia: Avellino, Benevento, Pisa, Cosenza, Pescara e Spal. Poi la deludente esperienza in Spagna, adesso potrebbe tornare in Italia.