Subito spettacolo a Jeddah! Hamilton è il più veloce delle Fp1, Verstappen lo segue

E’ andata in scena a Jeddah la prima sessione di prove libere del Gp dell’Arabia Saudita. I piloti iniziano a prendere confidenza col circuito, dove non hanno mai corso, con l’obiettivo di migliorarsi sempre più in vista delle importanti qualifiche di domani e della gara di domenica. E’ stat Lewis Hamilton, col tempo di 1.29.786, a chiudere davanti a tutti sul secondo circuito più lungo del Mondiale di F1. Il britannico della Mercedes, a 8 punti dal suo diretto rivale, ha precedeuto proprio Max Verstappen, secondo davanti a Bottas. Quarto tempo per Gasly, seguito da un fantastico Giovinazzi, quinto davanti alle Ferrari di Sainz e Leclerc. Alonso e Vettel chiudono in top 10, rispettivamente nono e decimo.