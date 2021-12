Polveriera Atletico Madrid, Suarez sbotta con Simeone: “pezzo di m….”

SportFair

Non è un buon momento per l’Atletico Madrid in Liga spagnola. I Colchoneros sono reduci reduci da tre sconfitte consecutive e sono scivolati in quinta posizione. Nell’ultima partita è arrivata una brutta prestazione contro il Siviglia, la gara si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol realizzati da Rakitic e Ocampos, inutile il momentaneo pareggio di Felipe. Si è registrato un pesantissimo battibecco tra l’attaccante Suarez e l’allenatore Simeone.

Il Pistolero è stato sostituito dopo 57 minuti e sul risultato di 1-1, l’ex Barcellona non ha gradito il cambio. “Pezzo di m…., sempre uguale”, ha detto Suarez mentre usciva dal campo. L’attaccante non ha salutato l’allenatore e ha lanciato i parastinchi. Non è da escludere un provvedimento da parte del Cholo.