Spettro Covid sulla Serie A: nuovi casi di positività, incertezza sulla ripresa

SportFair

Il campionato di Serie A è fermo per le vacanze, al rientro dovrà fare i conti con i tanti casi positivi al Covid-19. La situazione è molto incerta e si rischiano tante defezioni già alla ripresa. La stagione è entrata nella fase decisiva per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. La variante Omicron continua a dilagare e, nella giornata di oggi, si è registrato il maggior numero di contagi.

Anche nel calcio si sono registrati nuovi casi. La Fiorentina ha annunciato “quattro casi di positività all’interno del gruppo squadra, di cui un calciatore. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento”, si legge nella nota del club viola. Lo Spezia ha ritardato la ripresa degli allenamenti a causa di due positività riscontrate nel gruppo squadra.

Positività al Covid-19 di tre componenti del gruppo squadra all’Empoli. “Empoli FC rende noto altresì che gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi ai controlli e non avendo avuto contatti diretti negli ultimi sette giorni con i tre soggetti positivi, hanno ripreso, nel rispetto delle normative vigenti, la regolare attività di allenamento”.

Due casi anche nel Torino: si tratta di un calciatore e di un membro dello staff, “entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l’autorità sanitaria locale”.