Sorteggio Champions League, le date degli ottavi di finale: in campo Juventus e Inter

E’ andato in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, non sono mancate le polemiche. I primi accoppiamenti sono stati annullati a causa di un errore con le palline e dopo il ricorso dell’Atletico Madrid. In seconda battuta la Juventus ha pescato il Villarreal, inizialmente l’avversario era lo Sporting. E’ andata decisamente peggio all’Inter che è passata dall’Ajax al Liverpool. Non ci sta il Real Madrid che dovrà vedersela con il Psg, mentre inizialmente era stata sorteggiata contro il Benfica. I Blancos preparano il ricorso. Nelle altre partite nettamente favorito il Bayern Monaco contro il Salisburgo e il City contro lo Sporting. Non dovrebbe incontrare problemi il Chelsea contro il Lille. L’ottavo più equilibrato è quello tra Atletico Madrid e Manchester United.

Le date

Le gare degli ottavi d’andata si giocheranno martedì 15 o mercoledì 16 febbraio e martedì 22 o mercoledì 23 febbraio. Quelle di ritorno invece sono in programma l’8 e il 9 marzo e il 15 e 16 marzo.